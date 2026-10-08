Londra polisi Filistin'e destek gösterisinde 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı

Londra polisi Filistin'e destek gösterisinde 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İngiltere'nin başkenti Londra'da 7 Ekim 2026'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. BBC'nin haberine göre Londra polisi, çarşamba günü düzenlenen gösteriler sırasında 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
LONDRA, 8 Ekim (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin'e destek gösterisine katılan insanlar, 7 Ekim 2026.
BBC'nin haberine göre Londra polisi, çarşamba günü düzenlenen gösteriler sırasında 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. (Fotoğraf: Zhang Feng/Xinhua)
Kaynak: Xinhua