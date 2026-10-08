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Londra polisi Filistin'e destek gösterisinde 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı

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İngiltere'nin başkenti Londra'da 7 Ekim 2026'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. BBC'nin haberine göre Londra polisi, çarşamba günü düzenlenen gösteriler sırasında 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

LONDRA, 8 Ekim (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin'e destek gösterisine katılan insanlar, 7 Ekim 2026.

BBC'nin haberine göre Londra polisi, çarşamba günü düzenlenen gösteriler sırasında 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. (Fotoğraf: Zhang Feng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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