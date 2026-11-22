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Londra'da bir araya gelen yüzlerce eylemci, yapay zeka teknolojilerinin hızlı gelişmesinin ortaya çıkaracağı potansiyel tehlikelere işaret ederek yapay zekaya karşı daha sert düzenlemeler istedi.

Pause AI (Yapay Zekayı Durdur) adlı platformun organize ettiği yürüyüşe katılan yüzlerce kişi, yapay zekanın hızlı gelişiminden duydukları endişeyi dile getirmek için BBC'nin önünde bir araya geldi.

"Ölmek için en aptalca yol", "Yapay zeka güvenlik açığına dikkat", "Bir amacımız varken durdurun" ve "Düzenleme yapmak için hala geç değil" pankartları taşıyan eylemciler, buradan Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı girişine yürüdü.

Eylemcilere seslenen konuşmacılar, yapay zeka teknolojilerinin hızlı gelişmesinin ortaya çıkaracağı potansiyel risklere işaret ederek, hükümeti yapay zekaya karşı daha sıkı düzenlemeler hazırlamaya çağırdı.

Downing Sokağı girişinde sona eren yürüyüşün ardından eylem sona erdi.

İngiltere'de şubat ayında yüzlerce kişi OpenAI, Google ve Meta şirketlerine ait ofislerin bulunduğu King's Cross bölgesinde yaptıkları eylemde bu şirketlerin gelişmiş yapay zeka teknolojilerine yönelik çalışmalarını durdurmaya çağırmıştı.

Lordlar Kamarası ve Avam Kamarası üyelerinden oluşan İngiltere Parlamentosu İnsan Hakları Ortak Komitesi de hazırladığı raporda hükümete insan hakları risklerini ortadan kaldırmak amacıyla yapay zeka yasası çıkarma ve bu alanda çalışan bağımsız bir düzenleme kurumu oluşturma çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA