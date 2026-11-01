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Londra'da yasaklı Palestine Action'a destek protestosunda 139 kişi gözaltına alındı

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Londra'da yasaklı Palestine Action'a destek protestosunda 139 kişi gözaltına alındı
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Londra'da yasaklı Palestine Action'a destek protestosunda ABD Büyükelçiliği önünde 139 kişi gözaltına alındı. Londra Metropolitan Polisi, göstericilerin çoğunun yasaklı örgüte destek gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

LONDRA, 1 Kasım (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da, yasaklı Palestine Action grubuna destek amacıyla ABD Büyükelçiliği önünde cumartesi günü düzenlenen protestoda 139 kişi gözaltına alındı.

Londra Metropolitan Polisi, göstericilerin büyük çoğunluğunun yasaklı bir örgüte destek verdikleri gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi. Aynı gün İskoçya'nın başkenti Edinburgh'daki ABD Konsolosluğu önünde de ayrı bir gösteri düzenlendi.

Palestine Action, Haziran 2025'te İngiltere'nin Terörizm Yasası kapsamında yasaklanmış ve gruba destek vermek suç sayılmıştı.

Cumartesi günkü gösteriler, Palestine Action'ın terör örgütü olarak tanımlanmasına yönelik hukuki itirazın ele alınacağı 4 Kasım'daki Yüksek Mahkeme duruşması öncesinde gerçekleştirildi.

Kaynak: Xinhua
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