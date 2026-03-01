Londra'daki tarihi belediye binasında 'Türkiye' temalı iftar programı düzenlendi

İngiltere'nin başkenti Londra'daki tarihi "Shoreditch Town Hall" belediye binasında "Türkiye" temalı toplu iftar programı düzenlendi.

İngiltere'de geleneksel hale gelen "Ramazan Çadırı Projesi" etkinliği kapsamında, geçmişte belediye binası olarak kullanılan ancak halihazırda kültür, sanat ve etkinlik mekanı olarak faaliyet gösteren "Shoreditch Town Hall" binasında "Açık İftar" etkinliği yapıldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) UK'in sponsorları arasında yer aldığı programa, farklı milletlerden Müslümanların yanı sıra diğer din ve inançlardan yüzlerce kişi katıldı.

Tasavvuf musikisi cemiyeti olan "UK Meshk" adlı grup da program kapsamında ilahiler söyledi.

İftar etkinliğine, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, MÜSİAD UK Başkanı Türkan Akbaş ve British Turkish Association Başkanı Murat Şükrü Acar'ın yanı sıra çok sayıda davetli katılarak konuşma yaptı.

"Dünyaya barış ve uzlaşı mesajı veriliyor"

Büyükelçi Ertaş, burada yaptığı konuşmada, dünyada sosyal fay hatlarının derinleştiği, ayrıştırıcı söylemin toplumları böldüğü, ırkçılık ve İslam karşılığının arttığı dönemde, farklı kökenlerden insanları bir araya getiren "Açık İftar" programlarıyla sadece İngiltere'ye değil, tüm dünyaya barış ve uzlaşı mesajları verildiğini belirtti.

Ertaş, bu anlayışla, Türkiye temalı iftar programının YTB, YEE ve MÜSİAD UK gibi kuruluşlar tarafından desteklendiğinin altını çizdi.

Müslümanların Filistin'den Sudan'a kadar dünyanın farklı bölgelerinde acılar yaşadığını dile getiren Ertaş, yeni bir savaşa sahne olan Orta Doğu'da herkesin çatışma ve savaşlardan bıktığını, bölgedeki gençlerin herkes gibi geleceğe umutla bakmak istediğini söyledi.

Ertaş, Türkiye'nin bölgeye huzur ve refah gelmesi için üretime, eğitime, çatışmaların sona ermesine büyük yatırımlar yaptığını, Müslüman dünyasında Türkiye gibi aktörlerin artmasının önemli olduğunu ifade etti.

"Ramazan ayı birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu hatırlatıyor"

MÜSİAD UK Başkanı Akbaş da ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu hatırlattığını dile getirerek, Londra'daki iftar etkinliğinin de bu değerlerin güzel bir yansıması olduğunu belirtti.

Akbaş, "Burada farklı inançlardan ve hiçbir inanca sahip olmayan kardeşlerin sevgi, saygı ve hoşgörü ortak bağlılığıyla bir araya geldiğini görmek gerçekten iç ısıtıcı." dedi.

MÜSİAD'ın iftarın sponsorları arasında yer aldığını aktaran Akbaş, MÜSİAD'ın misyonunun, etik ve maneviyat ilkeleri doğrultusunda ticareti, işbirliğini ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik eden platformlar oluşturmak olduğunun altını çizdi.

Akbaş, "Biz sadece bir iş insanları derneği değiliz. Biz Türkiye ile dünyanın geri kalanı arasında ticaret ve yatırım köprüsüyüz. Fırsatları birbirine bağlayan, ortaklıklar kuran ve güven ile ortak değerler aracılığıyla ekonomileri güçlendiren köprüyüz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yaşadığı küresel ve bölgesel dönüşüm sürecinde, liderlikten, kararlılıktan ve dayanıklılıktan doğan güce tanıklık ettiklerini söyleyen Akbaş, MÜSİAD'ın üretim, istihdam ve ihracata odaklanarak aktif rol oynamaya devam ettiğini aktardı.

12 yaşındaki otizmli Joshua davetlilere kek dağıttı

İftar etkinliğine, İngiltere'de aşırı sağcı Alexander Hooper'ın bir camide düzenlediği Müslüman karşıtı saldırının ardından 60 cami gezen 12 yaşındaki otizmli Joshua ve babası Dan Harris de katıldı.

Camilerde sosyalleşen, sakinleşen ve kek dağıtan Joshua, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ertaş'a ve iftara katılan diğer davetlilere kek ikram etti.

Ramazan ruhunun yayılması amaçlanıyor

İngiltere'de 2013'te hayata geçirilen "Ramazan Çadırı Projesi" kapsamında yürütülen "Açık İftar" programları aracılığıyla ramazan boyunca halka ücretsiz iftar veriliyor.

Ülkenin simgesel ve önemli noktalarında düzenlenen iftarlarla ramazan ruhunun yayılması amaçlanıyor.

İftar etkinliğine katılanlara Türk yemekleri ve baklava ikram edildi.