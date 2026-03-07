İngiltere'de savaş karşıtları, ABD'nin Londra Büyükelçiliğine yürüdü

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelen binlerce savaş karşıtı, İsrail ve ABD'nin İsrail'e yönelik hava saldırılarını protesto için ABD'nin Londra Büyükelçiliğine yürüdü.

Savaşı Durdur Koalisyonu, Filistin Dayanışma Kampanyası ve Nükleer Silahsızlanma Kampanyası gibi eylem gruplarının organize ettiği yürüyüş, İngiltere Parlamentosu yakınlarındaki Milbank'te başladı.

Eylemciler, yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşün ardından, ABD'nin Londra Büyükelçiliği önüne ulaştı.

Burada, ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenler için anı köşesi oluşturuldu.

Eylemciler, anı köşesinde çiçek ve oyuncak bırakırken burada açılan taziye defterine de düşüncelerini yazdı.

"İran'da savaşa hayır", "Trump'ın savaşını durdurun", "İsrail'i silahlandırma" ve "Bomba ve silaha hayır, Filistin ve İran'da barış" pankartları açan eylemciler, sık sık İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar attı."

Yürüyüş, ABD Büyükelçiliği önünde yapılan konuşmalarla sona erdi.

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta, ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.