Haberler

Londra'da Hatalı Tahliye Vakaları Artıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere'nin başkenti Londra'da cinsel saldırı suçundan cezaevinde bulunan bir mahkumun yanlışlıkla serbest bırakılması, hatalı tahliye vakalarının arttığını gösteriyor. Londra Polis Teşkilatı, HMP Wandsworth Hapishanesi'nden serbest bırakılan 24 yaşındaki mahkumun kimliğini tespit etti. Adalet Bakanı David Lammy, böyle durumların önüne geçmek için kontrollerin artırılacağını duyurdu.

LONDRA, 6 Kasım (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da cinsel saldırı suçu nedeniyle hapiste tutulan bir kişi, 29 Ekim'de yanlışlıkla serbest bırakıldı. 5 beş gün önce de başka bir hatalı tahliye vakası yaşanmıştı.

Londra Polis Teşkilatı, Sky News'e yaptığı açıklamada salı günü yerel saatle 13.00 sıralarında Cezaevi Servisi'nden HMP Wandsworth Hapishanesi'nden bir mahkumun yanlışlıkla serbest bırakıldığı bilgisini aldıklarını söyledi. 24 yaşındaki mahkumun kimliğinin sonradan tespit edildiği kaydedildi.

Sky News, mahkumun hırsızlık amacıyla eve izinsiz girme suçundan hapis cezası aldığını, ancak daha önce işlediği cinsel saldırı suçlarından hüküm giydiğini aktardı.

İngiltere Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı David Lammy, iki gün önce mahkumların serbest bırakılmasına ilişkin daha sıkı kontroller yapılacağını duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Cengiz Ünder'in sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu

Sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar araç içi kamerasına yansıdı

Üzerlerine gelen kabusu böyle seyrettiler
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Kayıp olarak aranan gencin dere yatağında cansız bedeni bulundu

Kayıp olarak aranan genç dere yatağında korkunç halde bulundu
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
İngiltere'de mahkum krizi: 1 hafta içinde 2 mahkum yanlışlıkla serbest bırakıldı

Mahkumları yanlışlıkla serbest bıraktılar
Yönetim Tedesco'ya İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirdi! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı

Tedesco'nun önüne İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirildi! Anında...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.