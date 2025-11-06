Londra'da Hatalı Tahliye Vakaları Artıyor

LONDRA, 6 Kasım (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da cinsel saldırı suçu nedeniyle hapiste tutulan bir kişi, 29 Ekim'de yanlışlıkla serbest bırakıldı. 5 beş gün önce de başka bir hatalı tahliye vakası yaşanmıştı.

Londra Polis Teşkilatı, Sky News'e yaptığı açıklamada salı günü yerel saatle 13.00 sıralarında Cezaevi Servisi'nden HMP Wandsworth Hapishanesi'nden bir mahkumun yanlışlıkla serbest bırakıldığı bilgisini aldıklarını söyledi. 24 yaşındaki mahkumun kimliğinin sonradan tespit edildiği kaydedildi.

Sky News, mahkumun hırsızlık amacıyla eve izinsiz girme suçundan hapis cezası aldığını, ancak daha önce işlediği cinsel saldırı suçlarından hüküm giydiğini aktardı.

İngiltere Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı David Lammy, iki gün önce mahkumların serbest bırakılmasına ilişkin daha sıkı kontroller yapılacağını duyurmuştu.