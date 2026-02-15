Londra'da 19 yaşındaki genç bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

İngiltere'nin başkenti Londra'da 19 yaşındaki genç bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, dün yerel saatle 19.09'da Peckham Rye bölgesinde meydana gelen bıçaklı saldırı ihbarı üzerine olay yerine sevk edildi.

Polis ve Londra Ambulans Servisi tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki genç kurtarılamadı.

Polis, hayatını kaybeden gencin yakınlarının bilgilendirildiğini ve uzman ekiplerce destek sağlandığını bildirdi. Olayla ilgili henüz gözaltına alınan olmadı.

Yetkililer, ölüm nedeninin kesinleşmesi için ilerleyen günlerde otopsi yapılacağını açıkladı.

"Kimse bıçaklı saldırı nedeniyle hayatını kaybetmemeli"

Londra Metropolitan Polisi yetkilisi Gabriel Cameron, olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Kimse bıçaklı saldırı nedeniyle hayatını kaybetmemeli. Bu sabah, ailesi ve arkadaşları sevdikleri olmadan uyandı. Bu son derece zor zamanda düşüncelerimiz onlarla." ifadelerini kullandı.

Olayın toplum üzerindeki etkisinin farkında olduklarını belirten Cameron, bölgede polis varlığının artırılacağının altını çizdi.

Cameron, soruşturmanın, sorumluların tespit edilmesi için titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.