Londra'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Londra'da düzenlenen resepsiyonlarla kutlandı.

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği rezidansında Türk ve yabancı konuklar için düzenlenen iki ayrı resepsiyona Büyükelçi Osman Koray Ertaş ev sahipliği yaptı.

İngiltere'nin Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Anas Sarwar ile çok sayıda yabancı davetlinin katıldığı resepsiyon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajının gösterilmesiyle başladı.

Resepsiyonda konuşan Ertaş, temelleri 103 yıl önce atılan Türkiye Cumhuriyeti'nin bulunduğu zorlu bölgede istikrar, barış ve refah ürettiğini belirterek, "Bu zor jeopolitik dönemde İngiltere'yle iki Avrupalı NATO ülkesi olarak iyi ilişkiler içindeyiz. Savunma sanayii alanındaki işbirliğimizi artırıyoruz." dedi.

İngiltere ile Türkiye arasında Eurofighter savaş uçakları alımı konusunda yapılan işbirliğine değinen Ertaş, "Savunma ilişkilerimizi derinleştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Sarwar da iki ülke işbirliğinin insani ilişkilerde, ticari ilişkilerde ve akademide görüldüğünü kaydederek, "İlişkilerimizin iki taraflı olarak daha da güçlenmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin İngiltere'yle ve dünya ülkeleriyle geliştirdiği ilişkilerin dünya barışına ve refahına da katkı sunduğuna işaret eden Sarwar, turizm, yapay zeka, finans, havacılık ve gıda sektörlerinde de ilişkileri geliştirmek istediklerini anlattı.

Sarwar, ikili ilişkileri tüm dünyaya refah ve barış için kullanmak gerektiğini de dile getirerek, "Bakan olduktan sonra yaptığım ilk ziyaret resmi olmasa da Türkiye'yeydi. Yeğenim iki ay önce İstanbul'da evlendi. İstanbul'da en güzel ve en unutulmaz deneyimlerden birini yaşadık. Bu deneyimi ömür boyu unutmayacağız." dedi.

Konuşmaların ardından davetlilere Türk yemekleri ikram edildi.

Kaynak: AA