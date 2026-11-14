Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Londra Belediye Başkanı Khan İstanbul'da Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ni gezdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Londra Belediye Başkanı Khan İstanbul'da Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ni gezdi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, İstanbul'da Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret etti ve Sultanahmet Camii'nde cuma namazı kıldı. Ziyarette Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, Khan'a Mehmed Şevki Efendi hattı Mushaf-ı Şerif hediye etti.

İSTANBUL Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz'ın eşlik ettiği İstanbul programında Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret etti. Sultanahmet Camii'nde cuma namazı kılan Khan, Divanyolu üzerinden Kapalıçarşı'ya yürüdü. Bakan Yardımcısı Yılmaz, Khan'a Mehmed Şevki Efendi hattıyla yazılmış bir Mushaf-ı Şerif hediye etti. Khan, ziyaretine ilişkin paylaşımında Londra ile İstanbul arasındaki köklü kültürel bağlara dikkat çekti. Khan sanal medya hesabındaki paylaşımında, "İstanbul ziyaretim sırasında Sultanahmet Camii'nde cuma namazına katılmak bir ayrıcalıktı." ifadelerini kullandı.

İstanbul'u ziyaret eden Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'ın tarihi yarımadadaki ilk durağı, Sultanahmet Meydanı'ndaki Türk ve İslam Eserleri Müzesi oldu. Ziyarette Khan'a Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin eşlik etti. Khan ve beraberindekiler, müzede Türk ve İslam sanatının farklı dönemlerinden eserleri inceledi. Müze ziyaretinin ardından Sultanahmet Camii'ne geçen Khan, burada cuma namazını kıldı. Program, namazın ardından Sultanahmet Meydanı'ndan başlayıp Divanyolu üzerinden Kapalıçarşı'nın Nuruosmaniye Kapısı'na uzanan yürüyüşle devam etti.

Bakan Yardımcısı Yılmaz, İstanbul ziyareti vesilesiyle Khan'a Mehmed Şevki Efendi hattı Mushaf-ı Şerif'i takdim etti.

Sultanahmet'ten Londra'ya bir mesaj

Khan, sosyal medya hesabında Sultanahmet Camii önünde Bakan Yardımcısı Yılmaz ile çekilen fotoğrafına da yer verdi. Camide geçirdiği vakti "dünyanın en önemli ibadet mekanlarından birinde bir tefekkür anı" sözleriyle anlatan Khan, "İstanbul ziyaretim sırasında Sultanahmet Camii'nde cuma namazına katılmak bir ayrıcalıktı." ifadelerini kullandı.

Londra ile İstanbul'u birbirine bağlayan unsurlar arasında iki şehrin insanlarını, inancı ve derin kültürel bağları sayan Khan, farklı kökenlerden insanların kendilerini Londra'ya ait hissedebilmelerinden, şehre katkı sunabilmelerinden ve özgürce ibadet edebilmelerinden gurur duyduğunu belirtti.

Bakan Yardımcısı Yılmaz'dan Khan'a teşekkür

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz da ziyaretin ardından yaptığı paylaşımda Sultanahmet Meydanı, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Divanyolu ve Kapalıçarşı'yı Khan ile birlikte gezdiklerini aktardı. Yılmaz, "Sayın Sadiq Khan'a İstanbul'a ve Türklere olan muhabbeti, nezaketi, samimi ve sıcak sohbeti için teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 314 sitede yayınlandı.
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var21

Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! Tek parti davet edilmedi
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti23

Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Adana'da 282 doktor kooperatif kurdu! Kendi bahçelerindeki zeytini kendi fabrikalarında yağa dönüştürüyorlar

282 doktor güçlerini birleştirdi! Fabrikadan zeytinyağı akıyor
Hollanda'dan Yunanistan'a tarihi hezimet! Tam 7 gol attılar

Komşuya tarihi hezimet! Hollanda gol olup yağdı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da 'Çobanlar Grubu'na operasyon! Servetlerine el konuldu11

"Çobanlar Grubu"na operasyon! Servetlerine el konuldu
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? 'Türkiye’nin Bezos’u olayım' demiş50

300 milyonla girdi, 28 milyarla çıktı: Türkiye’nin Bezos’u olayım
Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti! Gerçeği öğrenince inanamadı11

Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti! Gerçeği öğrenince inanamadı
Mehmet Şef, yarışmacının yaptığına çok kızdı: Ben onu yemem

Mehmet Şef, yarışmacının yaptığına çok kızdı: Ben onu yemem
Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai22

65 bin maaşla imam arıyor! Lojman ve ek mesaisi bile var
Bütün salon ayağa kalktı! Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı

Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
Marmara'da korkutan deprem! İstanbul ve Bursa'da hissedildi

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul ve Bursa'da hissedildi