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Londra Belediye Başkanı Khan, COP31 için Antalya'ya C40 eş başkanı olarak gidiyor

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Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, Antalya'da yapılacak COP31'de Londra'yı ve C40 Şehirleri'ni temsil edeceğini açıkladı. Türkiye'yi ziyaret eden ilk Londra Belediye Başkanı olarak Khan, kentlerin iklim katkısını görüşüp ardından İstanbul'da yatırım temasları yapacak.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Belediye Başkanı Sadık Khan, Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda ( Cop31 ), kentini ve "C40 Şehirleri"ni temsil ederek iklim değişikliğiyle mücadelede kentlerin vereceği katkıyı masaya yatıracağını söyledi.

Belediye Başkanı Khan, Londra'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Green Lanes bölgesindeki bir künefeciyi ziyaret etti.

Burada künefe yapan Khan, işletmenin sahibi Ahmet Murat Üstünsürmeli'den künefenin ve işletmenin tarihi hakkında bilgi aldı.

Khan, Londra Belediye Başkanı ve yaklaşık 100 metropolün oluşturduğu "C40 Şehirleri"nin eş başkanı olarak COP31'e katılmak için Türkiye'ye gideceğini açıkladı.

COP31 kapsamında liderlerle bir araya geleceğini ve küresel kentlerin iklim değişikliğiyle mücadeleye sunacağı katkıları??????? ele alacaklarını aktaran Khan, Antalya'nın ardından İstanbul'u ziyaret edeceğini söyledi.

Khan, "Türkiye'yi ziyaret eden ilk Londra Belediye Başkanı olarak COP31'de başkentimizi temsil edeceğim. İklim değişikliği gezegenimizin karşı karşıya olduğu en büyük tehdit. Kentlerimiz, görmek istediğimiz değişikliği gerçekleştirmede kritik bir rol oynuyor." dedi.

COP31'e katılacak liderlerle kent ekonomilerini güçlendirmenin yollarını da görüşeceklerini belirten Khan, "Ardından İstanbul'a giderek iki büyük kent arasında yatırımı artırmayı görüşecek, Londralı Türklerin başkentimize katkısını kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

Londra'nın özellikle Hackney, Enfield ve Haringey bölgelerinde önemli bir Türk nüfusu bulunduğunu kaydeden Khan, Türkiye'nin, en fazla Londralının doğduğu ülkeler arasında 13'üncü sırada yer aldığını dile getirdi.

Khan, 8 bin İngiliz şirketinin Türkiye'yle ticaret yaptığına da işaret ederek 2050'de Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük 4'üncü ekonomisi olmasının beklendiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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