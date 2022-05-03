London Eye Ramazan Bayramı için ışıklandırıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın simgelerinden dev dönme dolap London Eye, Ramazan Bayramı dolayısıyla hilal şeklinde ışıklandırıldı. London Eye ayın evrelerini yansıtarak, dolunay görünümü ve ardından hilal görünümünü temsilen edecek şekilde ışıklandırıldı.