İstanbul'da Şiddetli Lodos Hayatı Olumsuz Etkiledi

(İSTANBUL) İstanbul'da cumartesi günü etkisini artıran şiddetli lodos, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yer yer 85 kilometre hıza ulaşan rüzgar, özellikle köprü geçişlerinde sürücüler için risk oluşturdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde etkisini daha sert hissettiren lodos, motosiklet sürücülerine zor anlar yaşattı. O onlarda devreye İETT metrobüs kaptanları girdi. Köprüden geçen metrobüs araçları, şiddetli rüzgar nedeniyle savrulma riski yaşayan motosikletleri fark ederek hızlarını düşürdü, araçları yanlarına alıp rüzgar perdesi oluşturarak motorcuların köprüden güvenli şekilde geçmesine yardımcı oldu.

İstanbul'da dün sabah saatlerinde batıdaki ilçelerde etkili olmaya başlayan fırtına, akşam saatleri şiddetini artırarak, il genelini kapsadı. Fırtına nedeniyle İBB'ye bildirilen 95 olaya müdahale edildi. Ağaç devrilmesi veya tehlike arz eden parçalar nedeniyle 11 araç hasar gördü. Olaylarda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Dal düşmesi ve ağaç devrilmesi riskine karşı ziyaretçilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 9 koru, fidanlık veya ormanlık alana ziyaretçi girişi kısıtlandı.

Köprülerde alarm

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ortalama 80 km/s üzeri ve zaman zaman anlık 90 km/s geçen şiddetli rüzgar nedeniyle 2. alarm seviyesi uygulanmaktadır. Bu nedenle sürücülere Değişken Mesaj İşaretleri (VMS) aracılığı ile hızlarını 60 km/s düşürmeleri yönünde uyarı yapılmaktadır. Gece saatlerinde rüzgarın şiddetini arttırması beklenirken, gerekli tedbirler alınmıştır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanan sürücülerden dikkatli olmalarını ve uyarıları dikkatlice takip etmelerini rica eder, güvenli seyahatler dileriz" uyarısını yaptı.

Metrobüs kaptanlarından örnek refleks

Köprü üzerinde yaşanan anlarda metrobüs kaptanlarının aldığı inisiyatif, olası kazaların önüne geçti. Metrobüslerin oluşturduğu koridor sayesinde motosiklet sürücüleri, lodosun etkisini daha az hissederek ilerleyebildi. O anlar, araç içi kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, metrobüslerin kontrollü biçimde yavaşladığı, motosikletlerin yan yana alınarak rüzgara karşı korunduğu ve geçiş tamamlanana kadar bu desteğin sürdürüldüğü görüldü. Kısa sürede sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, kentte zor hava koşullarında dayanışma ve sorumluluk bilincinin somut bir örneği olarak yorumlandı.

Zor hava koşullarında güvenli geçiş vurgusu

Yetkililer, şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşullarında özellikle köprü geçişlerinde motosiklet sürücülerinin dikkatli olması, mümkünse alternatif saat ve güzergahların tercih edilmesi gerektiğini hatırlatırken; toplu taşıma sürücülerinin de sahada güvenliği önceleyen reflekslerinin önemine dikkat çekti.

İETT metrobüs kaptanlarının bu yaklaşımı, lodosun en sert hissedildiği anlarda insan hayatını önceleyen bir kamu hizmeti anlayışının örneği olarak kayda geçti.