ABD'nin Venezuela'ya Yönelik Saldırıları Portekiz'in Başkenti Lizbon'da Protesto Edildi

Portekiz'in başkenti Lizbon'da yaklaşık 1.500 kişi, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısını protesto etti. Göstericiler, barış ve uluslararası hukuka saygı çağrısında bulundu.

LİZBON, 6 Ocak (Xinhua) -- Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Simon Bolivar heykelinin önünde bir araya gelen yaklaşık 1.500 kişi, ABD'nin Venezuela'ya yönelik hukuksuz saldırısını protesto etti.

Lusa Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Portekiz Barış ve İşbirliği Konseyi tarafından pazartesi günü akşamı saatlerinde düzenlenen protesto gösterisine katılanlar, "ABD'nin askeri saldırısı" olarak nitelendirdikleri eylemi şiddetle kınayarak, "Barış istiyoruz! ABD'nin Venezuela'ya saldırısına hayır" ve "Latin Amerika, ABD'nin arka bahçesi değildir" sloganları attı.

Bağımsız bir ülkeye yönelik ABD müdahalesine tepki gösteren protestocular, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan sloganlar atarak Trump'a Latin Amerika'nın içişlerine müdahale etmekten vazgeçme çağrısında bulundu.

Portekiz Dışişleri Bakanlığı da pazar günü yaptığı açıklamada Venezuela'daki gelişmelerden ciddi endişe duyduklarını belirterek, gerilimin düşürülmesi ile uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilkelerine saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.

