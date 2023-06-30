Lizbon Büyükelçisi Denizde Fenalaşarak Hayatını Kaybetti

Olay, saat 19.00 sıralarında Fethiye ilçesine bağlı Faralya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, denizde yüzdüğü sırada fenalaştı. Karagöz'ün kaldığı otelde görevli can kurtaran durumu fark ederek harekete geçerken, ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri de geldi. Denizden baygın olarak çıkarılan Karagöz'e suni teneffüs ve kalp masajı uygulandı. Belcekız Plajı'nda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilen Murat Karagöz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Karagöz'ün cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Büyükelçi Murat Karagöz, 15 Mart 2023'te Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi olarak atanmıştı.