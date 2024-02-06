Liuye Gölü'nde Süzülen Ejderha Maketi
Çin'in Hunan eyaletinin Changde kentinde bulunan Liuye Gölü'nde 300 metre uzunluğundaki ejderha maketi, yaklaşan Çin Yeni Yılı kutlamaları kapsamında gece vakti renkli ışıklarıyla göl üzerinde süzüldü. 30 tekneden oluşan ultra uzun 'ejderha' izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
Gölde süzülen ejderha maketinden çeşitli görüntüler
Çin'in Hunan eyaletinin Changde kentinde bulunan Liuye Gölü'nde 300 metre uzunluğundaki ejderha maketi, yaklaşan Çin Yeni Yılı kutlamaları kapsamında gece vakti renkli ışıklarıyla göl üzerinde süzüldü.
30 tekneden oluşan ultra uzun "ejderha" izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changde'den bildiriyor. (XHTV)