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Litvanya ve Letonya sınır ötesi tahliye tatbikatında 100 gönüllüyü sınırdan geçiriyor

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Litvanya ve Letonya, büyük krizlerde nüfusun sınır ötesine tahliyesi için ortak tatbikat düzenliyor. Bugün Daugavpils-Pasvalys güzergahındaki tatbikatta otobüslerle yaklaşık 100 gönüllü sınırdan geçirilecek; yetkililer bunun belirli bir tehditle bağlantılı olmadığını bildirdi.

Litvanya ve Letonya, olası büyük ölçekli krizlerde nüfus tahliyesinin ülke sınırlarını aşabileceği ihtimaline karşı sınır ötesi tahliye tatbikatları düzenliyor.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, iki ülkenin ilk ortak tahliye tatbikatı bugün Letonya'dan Litvanya'ya Daugavpils-Pasvalys güzergahında gerçekleştirildi.

Litvanya'dan Letonya'ya ise 10 Kasım'da Siauliai-Kekava güzergahında benzer bir tatbikat yapılacak.

İki gün sürecek tatbikatlarda otobüslerle yaklaşık 100 gönüllü sınırdan diğer ülkeye geçirilecek.

Tatbikat senaryosuna göre, Baltık bölgesinde olası büyük ölçekli krizlerde öncelikli nüfus gruplarının komşu ülkeye önleyici ve gönüllü tahliyesi gerçekleştirilecek.

Tatbikatlarda vatandaşların uyarılması, kayıt altına alınması ve taşınması, sınırda sorumluluğun devredilmesi, tahliye edilenlerin karşılanması ve geçici barınma ihtiyaçlarının giderilmesi gibi süreçler test edilecek.

Yetkililer, engelliler, küçük çocuklu aileler ve yaşlılar gibi tahliye sırasında ek yardıma ihtiyaç duyabilecek gruplara özel önem verileceğini belirterek, tatbikatların önceden planlandığını ve değişen güvenlik durumuyla veya vatandaşlara yönelik belirli bir tehditle bağlantılı olmadığını bildirdi.

Kaynak: AA
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