Litvanya'dan Rusya ve Belarus'a yeni yaptırım

Litvanya'nın Rusya ve Belarus vatandaşlarına yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlandığı belirtildi.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, Litvanya, bazı kamu etkinliklerine katılımın yasaklanması da dahil olmak üzere Rusya ve Belarus vatandaşlarını hedef alan yeni yaptırımları uygulamaya hazırlanıyor.

Litvanya Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme kapsamında, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini destekleyen, savaşa katılan veya Rus propagandasına katkı sağlayan Rus ve Belaruslu kültür, eğlence ve spor alanındaki kişilerin Litvanya'da faaliyet göstermesinin yasaklanması hedefleniyor.

Düzenleme, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü zedeleyen, Rusya ve Belarus'ta insan hakları ihlallerini veya sivil toplum ile demokratik hareketlere yönelik baskıları destekleyen kişileri kapsayacak.

Bu kapsam dışında kalan kişiler, ülkelerini temsil etmemeleri ve tarafsız katılımcı statüsünde yer almaları şartıyla Litvanya'daki söz konusu etkinliklere katılmayı sürdürebilecek.

Düzenleme kapsamında, kültür veya spor etkinlikleri için ülkeye gelecek Rus ve Belarus vatandaşlarından, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını kınadıklarını ve Ukrayna'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ile uluslararası tanınan sınırlarını desteklediklerini belirten bir beyan imzalamaları da önerildi.

Litvanya'da oturma izni bulunan Rusya ve Belarus vatandaşlarının da ulusal güvenlik açısından önemli bölgeler veya askeri eğitim sahaları yakınında mülk satın almasının yasaklanması planlanıyor.

Litvanya Dışişleri Bakanlığı, düzenlemenin 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesini teklif etti.

Kaynak: AA