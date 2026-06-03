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Litvanya'da konuşlu ABD askerleri ülkeden ayrılıyor

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Litvanya’da konuşlu 1000’den fazla ABD askerinin görev rotasyonunun sona ermesiyle ülkeden çekilmeye başladığı bildirildi. Yeni bir birliğin ne zaman ve hangi büyüklükte konuşlanacağı ise henüz netleşmedi.

Litvanya'da konuşlu 1000'den fazla ABD askerinin görev rotasyonunun sona ermesi nedeniyle ülkeden çekilmeye başladığı bildirildi.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, hükümet kaynakları, ABD askerlerinin teçhizatlarıyla ülkeden çekilmeye başladıklarını doğruladı.

Litvanyalı yetkililer, askerlerin yerini yeni bir birliğin almasının beklendiğini ancak ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını gözden geçirmesi nedeniyle yeni konuşlandırmanın zamanlaması ve büyüklüğünün henüz netleşmediğini belirtti.

Yetkililer, mevcut geçiş sürecinin Litvanya'da ABD askerlerinin bulunmadığı olağandan daha uzun bir ara döneme yol açabileceğini ancak yeni bir rotasyonun yine de beklendiğini bildirdi.

Litvanya Savunma Bakanı Robertas Kaunas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Baltık bölgesinin hem NATO hem de ABD için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kaunas, görev süreleri dolan Amerikalı askerlerin yerlerine yenilerinin getirileceğine dair ABD'den güvence aldıklarını ancak bunun ne zaman gerçekleşeceğinin belirsiz olduğunu kaydetti.

ABD, 2019'dan bu yana Litvanya'ya düzenli olarak tabur büyüklüğünde birlikler gönderiyor. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından ülkedeki ABD askeri varlığı 1000 askerin üzerinde sürekli rotasyon esasına göre sürdürülüyordu.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
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