Litros Sanat Konuşmaları'nda Seyahat Kavramı Üzerine Tartışmalar

Litros Sanat'ın "Litros Sanat Konuşmaları" kapsamında düzenlediği "Neden Seyahat Ederiz" programı, Taksim Camisi Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Her ay Litros Sanat Gazetesi'nin manşet konularının ele alındığı program serisinde, bu ay yazar Yıldız Ramazanoğlu ve Güven Adıgüzel katılımcılarla buluştu.

Moderatörlüğünü Litros Sanat Gazetesi Haber Müdürü Emre Yapraklı'nın üstlendiği programda, yazarlar seyahat tecrübelerini izleyicilerle paylaştı.

"Sadece toprağı değil, rutini de terk ediyorsun"

Adıgüzel, seyahat kavramını iki türlü değerlendirdiğini söyleyerek, "Seyahati, ilk etapta bulunduğun yeri terk etmekle ilgili bir yerden başlatıyorum. Çünkü bulunduğun yerde, o anda seyahat etmediğin bir rutinin içerisinde fark etmediğin bazı şeyler oluyor. Bunlar seyahatte insanın aklına gelir. Seyahat ettiğin zaman kendinle baş başa kalma, gittiğin ülkede orada karşılaştığın bir şeyi yeniden düşünme biçimi geliştiriyorsun. Bu çok cazibeli bir şey gibi geliyor bana." dedi.

Seyahat etme fikrinin çocukluğundan itibaren hep uzakları merak etmesiyle başladığını aktaran Adıgüzel, "Yazarlık da böyle bir şeydir aslında. Başka ruhları merak ediyorsun. O açıdan yazarlığın içinde de bir bağlantı var." ifadesini kullandı.

Adıgüzel, hayatın tamamının yolda olmakla ilgili bir şey olduğunu dile getirerek, "Bulunduğun yerden bir süreliğine aslında sadece toprağı değil, rutini de terk ediyorsun. Rutinini terk ettiğin andan itibaren seyahat sana bir şeyler vermeye başlıyor." diye konuştu.

"Varılacak bir yer olması bana çok anlamlı gelmiyor"

Yıldız Ramazanoğlu ise seyahatlerin birçoğunun tematik de olabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Herhangi bir program yapmadan öylesine spontane çalışmalar da olabilir çünkü bu hep gitmekle alakalı bir şey. Seyahat aslında benim için biraz da yolda olmak. Yola çıkıyorum, Frankfurt'a gidiyorum, bir hedef olması da gerekmiyor. Sadece mesela ben bir trene binip bütün Avrupa'yı trenden hiç inmeden gezebilirim. Etrafımdan manzaralar, imgeler, insanlar, istasyonlar, dağlar, nehirler, şehirler, köyler geçer, benim için bu da harika bir seyahat olabilir."

Yolda olmayı çok sevdiğini dile getiren Ramazanoğlu, "Varılacak bir yer olması bana çok anlamlı gelmiyor. Biraz yaşla da alakalı bir şey. Bir zamanlar şu şehre gitmek istiyorum, orayı görmek istiyorum gibi birtakım hedeflerim vardı. Şimdi şehirlerin kenarından geçmek, içinden geçmek ama sürekli gitmek de benim için son derece etkileyici olabiliyor." dedi.