Liseli Gamze'yi, 'şikayetçi olmasın' diye balkondan atmışlar

ANKARA'da lise öğrencisi Gamze Açar'ın (17) iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından düşerek ölmesiyle ilgili sanıklar Rıza Doğan ile Mustafa Emre Demiral'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 sanığa verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı.

ANKARA'da lise öğrencisi Gamze Açar'ın (17) iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından düşerek ölmesiyle ilgili sanıklar Rıza Doğan ile Mustafa Emre Demiral'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 sanığa verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı. Kararda, sanık Rıza Doğan'ın, cinsel istismarda bulunduğu Gamze Açar'ı sabah odadan kaçmak isteyince, şikayetçi olmaması için balkondan atarak öldürdüğü, bu sırada odada bulunan sanık Mustafa Emre Demiral'ın ise ona yardım ettiği belirtildi.

Gamze Açar, 7 Kasım 2020'de, internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçip, iş görüşmesi için Kızılcahamam ilçesinde, odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele gitti. Açar, aynı gün sabaha karşı, kaldığı 5'inci kattaki odanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Gamze Açar'ın otelde görüştüğü ve kendilerini 'devre mülk şirketi çalışanları' olarak tanıtan Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen hakkında dava açıldı. Ankara Batı Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması 10 Ekim'de yapıldı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Rıza Doğan'a 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli cinsel istismar'dan 17 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 9 yıl hapis cezası verdi. Diğer tutuklu sanık Mustafa Emre Demiral ise 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanıklar Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen ise beraat etti.

Sanık Mustafa Emre Demiral'in, 'cinsel saldırı' suçuna iştirak ettiği yönünde kesin bir delil elde edilemediği; ancak Rıza Doğan'ın gerçekleştirdiği kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarına iştirak ettiği aktarıldı. Kararda, sanıklar Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen'in, suçlamalar yönünden kesin ve inandırıcı delil elde edilememesi nedeniyle beraatlarına karar verildiği belirtildi.