Lise öğrencileri, okulun kalorifer dairesinde elektrikli araç yaptı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde fen lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle TEKNOFEST yarışması için okulun kalorifer dairesinde elektrikli otomobil üretti. Proje Koordinatörü Cengiz Kafalı, "Okulumuzun fiziki yapısı çok da uygun değildi. Kullanabileceğimiz en güzel alan kazan dairemiz vardı" dedi.

Erbaa Yılmaz Kayalar Fen Lisesi'nden 7 öğrenci, koordinatör öğretmenlerinin desteğiyle okulun kalorifer dairesinde elektrikli araç üretti. TEKNOFEST kapsamında 23- 24 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katılmak için proje hazırlayan öğrenciler, okulun doğal gazlı ısıtmaya geçmesi ile boşalan kalorifer dairesini atölyeye dönüştürdü. Burada yapımına başlanan elektrikli otomobilin yüzde 70'i tamamlandı. Araç, okulun düzenlediği Bilim ve Sanat Şöleni'nde ilk kez görücüye çıktı. Atölyeden Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezi'ne getirilen araç Cumhuriyet Meydanı'nda kısa süreliğine sergilendi. 2 ay daha sürecek çalışmaların ardından otomobilin kaporta ve batarya montajı işlemleri tamamlanarak, yarışa hazır hale getirilecek.

Araçlara ilgisi olan arkadaşların katılımıyla projenin başladığını ifade eden 9'uncu sınıf öğrencisi Zeynep Nisa Temiz (16) "Projedeki arkadaşlarımızın çoğu arabaya ilgisi olan, böyle şeyleri merak eden, yeni şeyler üretmek, ülkemize katkıda bulunmak için çabalayan kişilerdi. Ben de çok merak etmiştim, hocamız bahsettiğinde çok heveslendim. Ben daha çok merakımdan dolayı katıldım" diye konuştu.