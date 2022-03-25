Lise öğrencileri AFAD'ı ziyaret etti

MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde lise öğrencileri "Kültür Rotamız Olsun Gençliğe Kanat Olsun" projesi kapsamında AFAD'ı ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı Sivil Topumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen, Darende Kültür Sanat Derneği tarafından yürütülmekte olan "Kültür Rotamız Olsun Gençliğe Kanat Olsun" projesi kapsamında lise öğrencileri, AFAD'ı ziyaret ederek, kurumun yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

AFAD görevlileri tarafından kurumdaki araç ve gereçler tanıtılarak, arama kurtarma çalışımalırında izlenilen yöntemler hattında bilgiler verildi.