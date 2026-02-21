İngiliz piskopos, cinsel saldırı iddiaları nedeniyle gözaltına alındı

İngiltere Kilisesinin Lincoln Piskoposu Stephen Conway, bir erkeğe yönelik cinsel saldırı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Lincolnshire Polisi, bugün yaptığı açıklamada, 68 yaşındaki bir kişinin, 2018-2025 yılları arasında bir erkeğin cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığını bildirdi.

İngiltere Kilisesinin Britanya'nın doğusundaki kilise ve din adamları sorumlusu olan Conway'in polis açıklamasında sözü edilen kişi olduğu ortaya çıkarken, Lincoln Piskoposluğu internet sitesinden gelişmelere ilişkin bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, İngiltere Kilisesine yapılan şikayet nedeniyle Conway'in görevden uzaklaştırıldığı, kurbanlara gereken tüm desteğin verildiği kaydedildi.

Tutuksuz yargılanmak üzere salıverilen Conway'in yerine Grantham Piskoposu Nicholas Chamberlain'in vekalet edeceği açıklanırken, kilisenin gerekli birimlerinin bildiklerini anlatmak isteyen herkese açık olduğu belirtildi.

Lordlar Kamarası üyesi olan din adamları arasında yer alan Conway, Lincoln Piskoposluğuna 2023'te atanmıştı.