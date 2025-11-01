Haberler

Likya Yolu, Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası Seçildi

Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinden Antalya'ya kadar uzanan Likya Yolu, Time Out dergisi tarafından 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' listesinde birinci sırada yer aldı. Fethiye'nin doğal mirasını koruma ve turizm potansiyelini artırma hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinden başlayıp Antalya'ya uzanan Likya Yolu, Time Out dergisinin "Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası" listesinde zirvede yer aldı.

İngiltere merkezli ünlü "Time Out" dergisi, dünyanın en güzel yürüyüş rotalarını sıraladığı listede Likya Yolu'nu ilk sırada gösterdi.

Fethiye'den başlayıp Antalya'nın Konyaaltı ilçesine kadar uzanan yaklaşık 540 kilometrelik Likya Yolu, doğa ve tarihle iç içe bir yürüyüş deneyimi sunuyor.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fethiye turizmini dört mevsime yaymak ve doğal mirası korumak amacıyla paydaşlarla birlikte çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı da Likya Yolu'nun dünyanın en güzel yürüyüş rotası seçilmesinin bölge için büyük bir gurur kaynağı olduğunu, bu tanınırlığın turizm potansiyelini güçlendireceğini ve sürdürülebilir turizme önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

