Likud, 27 Ekim seçimleri öncesi gurbetçi oy projesini yasaklatmak için başvurdu

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İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar partisi Likud'un, 27 Ekim seçimleri öncesinde yurt dışında yaşayan İsrail vatandaşlarının ülkeye gelerek sandığa gitmesini kolaylaştırmayı amaçlayan sivil girişimleri engellemek amacıyla Merkez Seçim Komisyonuna başvurarak hukuki süreç başlattığı bildirildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail, parlamento seçimlerinde oy kullanabilmek için vatandaşlarının fiilen ülkede bulunmasını şart koşan az sayıdaki ülkeden biri konumunda bulunuyor.

Tachlith İsrail Kamu Politikaları Enstitüsü'nden Dr. Or Asher tarafından yapılan yakın tarihli bir araştırma, 44 Avrupa ülkesinden 40'ının vatandaşlarına yurt dışından oy kullanma hakkı tanıdığını ortaya koyuyor.

Haberde, yurt dışındaki İsraillilerin bir sonraki Meclis seçimlerine katılmaları amacıyla ABD merkezli sivil toplum kuruluşu AID Koalisyonu'nun (Amerika-İsrail Demokrasi Koalisyonu) harekete geçtiği ve 27 Ekim seçimleri öncesinde seçmenleri uçakla İsrail'e getirmek için organize bir çalışma başlattığı belirtildi.

Bununla birlikte haberde, Netanyahu liderliğindeki iktidar partisi Likud'un organizasyonu açık bir tehdit olarak gördüğü kaydedildi.

Likud'dan AID Koalisyonu'na karşı hamle

Likud'un, Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Yargıç Noam Sohlberg'e sunduğu dilekçede, projeye katılanların büyük ölçüde muhalif partilere oy vereceği endişesiyle AID Koalisyonu'nun söz konusu girişiminin yasaklanmasını talep ettiği aktarıldı.

Habere göre, dilekçede projenin siyasi saiklerle yürütüldüğü, sol kanada yarar sağlama amacı taşıdığı, bunun örtülü bir rüşvet niteliğinde olduğu ve kampanya finansman yasalarını ihlal ettiği kaydedildi.

Likud ayrıca AID Koalisyonu'nu, Yair Golan'ın liderliğini yaptığı Demokratlar Partisi ile ilişkilendirerek Likud'a yönelik kamuoyu desteğini baltalamayı hedeflediğini öne sürdü.

Gazetenin değerlendirmesinde, Netanyahu'nun partisi Likud'un demokratik katılımı teşvik etmek yerine somut verilere dayanmayan siyasi hesaplarla oy hakkını kısıtlamaya çalıştığı vurgulandı.

Haberde, iktidar partisinin, kendi potansiyel seçmenlerini sandığa yönlendirmek amacıyla gizlilik ihlallerine yol açan "Elector" gibi uygulamaların kullanımını savunurken gurbetçi seçmenin sandığa erişimini engellemeye çalışmasının çelişkili bir tutum olduğu belirtildi.

Gazetenin haberinde, Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Sohlberg'in Likud'un talebini derhal reddetmesi gerektiği kaydedildi.

Netanyahu'nun partisi erimeye devam ediyor

İsrail'de 27 Ekim'deki seçimler öncesinde yapılan son kamuoyu yoklamalarına göre, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud, sert bir düşüş yaşıyor.

Kanal 13'ün 17 Eylül'deki anketine göre, İsrail'de bugün seçim yapılsa Netanyahu'nun partisi Likud sadece 18 milletvekiline ulaşabilecek.

Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un Yashar Partisi ise 22 sandalyeye ulaşarak seçim yarışında Likud'u 4 milletvekili geride bırakıyor.

Ankete katılanların yüzde 45'i başbakanlık için en uygun isim olarak Eisenkot'u görürken Netanyahu'nun desteği ise yüzde 36'da kaldı.

Kaynak: AA