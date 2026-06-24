Libya Ulusal Ordusu ile Pakistan Ordusu askeri işbirliğini güçlendirmeyi görüştü

Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri ve askeri işbirliğini güçlendirmeyi ele aldı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerden yapılan açıklamaya göre Hafter, Pakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir ile üst düzey askeri yetkililer tarafından resmi törenle karşılandı.

Libya tarafından yapılan açıklamada toplantının nerede gerçekleştirildiği belirtilmezken Pakistan medyası, görüşmenin Rawalpindi kentindeki Pakistan Ordusu Genel Karargahı'nda yapıldığını kaydetti.

Taraflar, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri ve askeri işbirliğini güçlendirmeyi ele aldı.

Hafter, Libya'nın doğusundaki güçlerin, Pakistan ile çeşitli alanlarda ortak işbirliği ilişkilerini geliştirmeye büyük önem verdiğini belirtti.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir ise, ortak çıkarlara hizmet edecek ve bölgesel güvenlik ile istikrarın korunmasına yönelik çabaları destekleyecek şekilde askeri işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Hafter ile munir arasında Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde yapılan kapsamlı bir toplantının ardından 18 Aralık 2025'te ortak bir askeri işbirliği anlaşması imzalanmıştı.