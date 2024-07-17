Libya ve Çad arasında düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmesine ilişkin anlaşma imzalandı

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi ile Çad Güvenlik ve Göç Bakanı Muhammed Charfadine Margui Libya'daki Çadlı düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmesine ilişkin anlaşma imzaladı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nden yapılan açıklamada, Libya'da düzenlenen Trans-Akdeniz Göç Forumu çerçevesinde başkent Trablus'ta bulunan Margui'nin İçişleri Bakanı Trablusi ile bir araya geldiği belirtildi.

Trablusi ile Margui'nin Libya'daki Çadlı düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmesine ilişkin anlaşma imzaladığı aktarıldı.

Anlaşmanın, iki ülkenin işbirliğiyle Libya topraklarında ikamet eden Çad vatandaşlarının kimlik tespiti sayımı ve statüsünün belirlenmesine yönelik prosedürlerin belirlenmesini hedeflediği kaydedildi.

Anlaşmaya göre ayrıca, gönüllü olarak ülkelerine dönmek isteyen Çad vatandaşlarının Libya ve Çad hükümetlerinin lojistik ve mali yardımından yararlanacağı, Çad'a entegrasyonunu kolaylaştırmak için de çeşitli programların uygulamaya konulacağı ifade edildi.

Libya'nın başkenti Trablus'ta bugün düzenlenen Trans-Akdeniz Göç Forumuna Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Deby, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Malta Başbakanı Robert Abela ve Tunus Başbakanı Ahmed el-Haşşani ile Afrika ve Avrupa ülkelerinden çok sayıda bakan ve yetkili katıldı.