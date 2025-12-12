Haberler

Libya Ulusal Müzesi, 14 yılın ardından başkent Trablus'taki coşkulu törenle açıldı

Libya'da Muammer Kaddafi rejiminin devrilmesinden bu yana kapalı olan Libya Ulusal Müzesi başkentte Şehitler Meydanındaki coşkulu törenle açıldı.

Açılış törenine Başbakan Abdulhamid Dibeybe, Siyasi İşler ve İletişimden Sorumlu Devlet Bakanı Velid el-Lafi ve çok sayıda ülkenin diplomatik temsilcisi katıldı.

Açılış töreninde konuşan Başbakan Dibeybe, Libya Ulusal Müzesinin sadece eserleri barındıran duvarlardan ibaret bir bina olmadığını, Libya halkının hafızası olduğunu söyledi.

"Libya Ulusal Müzesi'nin sadece bir sergi yeri olmaktan daha fazlası olmasını istedik. Biz bunun bir ulusun anlatısı olmasını istedik." diyen Dibeybe, müzenin açılışının Libya'nın kurumlarını tam bir güvenle inşa ettiğinin bir kanıtı olduğunu kaydetti.

Açılış töreninde Libya tarihini canlandıran tiyatro gösterisinin yanı sıra coşkulu havayı fişek gösterisi de yapıldı.

Gösterinin ardından Başbakan Dibeybe müzenin açılışını yaparak törene katılan çeşitli ülkelerin diplomatik temsilcileri ile müzeyi gezdi.

