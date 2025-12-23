Haberler

Libya İletişimden Sorumlu Devlet Bakanı Ellafi: "Uçak Kazasının Nedeni Teknik Arıza"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Libya İletişim Bakanı Walid Ammar Ellafi, Ankara'dan Libya'ya dönüş yolunda düşen uçağın kazasının teknik bir arızadan kaynaklandığını açıkladı. Kazada hayatını kaybedenlerin naaşları bulunmuşken, Libya'da bir kriz merkezi oluşturulduğu bildirildi.

(ANKARA) - Libya İletişimden Sorumlu Devlet Bakanı Walid Ammar Muhammed Ammar Ellafi, Ankara'dan Libya'ya dönüş yolunda düşen uçakla ilgili açıklamalarda bulundu. Ellafi, "ilk bulguların kazanın teknik bir arızadan kaynaklandığını gösterdiğini" bildirdi.

Walid Ammar Muhammed Ammar Ellafi, Katar merkezli El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamalarda, uçağın kalkıştan kısa süre sonra kontrol kulesine teknik bir arıza bildirdiğini belirterek, "Tüm göstergeler, kazanın nedeninin teknik bir arıza olduğunu işaret ediyor" dedi. Uçağın Libya'ya ait olmadığını vurgulayan Ellafi, söz konusu uçağın kiralık olduğunu kaydetti.

Libya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed El-Haddad'ın, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun daveti üzerine Ankara'da resmi bir görevde bulunduğunu ifade eden Ellafi, kazanın ardından Libya Savunma Bakanlığı koordinasyonunda bir kriz merkezi oluşturulduğunu ve askeri protokollerin devreye alındığını söyledi.

Ellafi, Türk yetkililerin Libya makamlarına uçağın enkazına ulaşıldığını ve kazada hayatını kaybedenlerin tamamının naaşlarının bulunduğunu bildirdiğini de aktardı.

Milli Birlik Hükümeti'nin derin üzüntüsünü dile getiren Ellafi, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed El-Haddad ile Askeri Üretim Otoritesi Direktörü Tuğgeneral Mahmud El-Katavi'nin hayatını kaybetmesinin ülke için büyük bir kayıp olduğunu ifade etti.

Kazaya ilişkin teknik ve adli sürecin Türk makamlarıyla koordinasyon içinde sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor Fenerbahçe'den o ismi istedi, aldıkları yanıt bomba

Fenerbahçe'den o ismi istedi, aldığı yanıt bomba
Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti

Minik Tarık hayatını kaybetti! Valilik talimatıyla okul alarma geçti
İki siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi

İki siyasi parti resmen kapatıldı! Malları Hazine'ye kaldı
Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı

Haberi duyar duymaz soluğu uçağın düştüğü arazide aldı
Samsunspor Fenerbahçe'den o ismi istedi, aldıkları yanıt bomba

Fenerbahçe'den o ismi istedi, aldığı yanıt bomba
Müge Anlı'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi

Canlı yayında Fenerbahçe'ye tepki gösterdi: Ben anlamadım yani
Ümit Özat Sergen Yalçın'a fena salladı: İşi şova dökmüş, bu ne ya

Ünlü yorumcu bu kareyi görünce çıldırdı: İşi şova dökmüş, bu ne ya