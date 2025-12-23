Libya İletişimden Sorumlu Devlet Bakanı Ellafi: "Uçak Kazasının Nedeni Teknik Arıza"

(ANKARA) - Libya İletişimden Sorumlu Devlet Bakanı Walid Ammar Muhammed Ammar Ellafi, Ankara'dan Libya'ya dönüş yolunda düşen uçakla ilgili açıklamalarda bulundu. Ellafi, "ilk bulguların kazanın teknik bir arızadan kaynaklandığını gösterdiğini" bildirdi.

Walid Ammar Muhammed Ammar Ellafi, Katar merkezli El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamalarda, uçağın kalkıştan kısa süre sonra kontrol kulesine teknik bir arıza bildirdiğini belirterek, "Tüm göstergeler, kazanın nedeninin teknik bir arıza olduğunu işaret ediyor" dedi. Uçağın Libya'ya ait olmadığını vurgulayan Ellafi, söz konusu uçağın kiralık olduğunu kaydetti.

Libya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed El-Haddad'ın, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun daveti üzerine Ankara'da resmi bir görevde bulunduğunu ifade eden Ellafi, kazanın ardından Libya Savunma Bakanlığı koordinasyonunda bir kriz merkezi oluşturulduğunu ve askeri protokollerin devreye alındığını söyledi.

Ellafi, Türk yetkililerin Libya makamlarına uçağın enkazına ulaşıldığını ve kazada hayatını kaybedenlerin tamamının naaşlarının bulunduğunu bildirdiğini de aktardı.

Milli Birlik Hükümeti'nin derin üzüntüsünü dile getiren Ellafi, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed El-Haddad ile Askeri Üretim Otoritesi Direktörü Tuğgeneral Mahmud El-Katavi'nin hayatını kaybetmesinin ülke için büyük bir kayıp olduğunu ifade etti.

Kazaya ilişkin teknik ve adli sürecin Türk makamlarıyla koordinasyon içinde sürdürüldüğü bildirildi.