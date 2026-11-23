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Libya Temsilciler Meclisi, Libya'nın Rusya-Ukrayna savaşının tarafı olmadığını, topraklarının ya da kara sularının başka devletler arasındaki hesaplaşmaların veya askeri çatışmaların bir arenası haline gelmesini kabul etmeyeceğini bildirdi.

Libya Temsilciler Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, Bingazi Limanı ve çevresinde yaşanan güvenlik gelişmelerinin büyük bir endişeyle takip edildiği belirtildi.

Libya'nın egemenliğinin, topraklarının, kara sularının ve limanlarının uluslararası hukuk tarafından güvence altında olduğu ve hiçbir bahane ile ihlal edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Libya'nın bağımsız ve egemen bir devlet olduğunu, Rusya-Ukrayna çatışmasının tarafı olmadığını, topraklarının ya da kara sularının devletler arasındaki hesaplaşmaların veya askeri çatışmaların bir arenası haline gelmesini kabul etmeyeceğini vurguluyoruz."

Dost ülkelerle kurulan meşru ilişkilerin egemenlik, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar ilkesine dayandığı belirtilen açıklamada, bu ilişkilerin güvenlik ve istikrarı baltalamak için bir bahane olarak kullanılmaması gerektiği kaydedildi.

Libya'nın doğusunda Bingazi kentindeki limanda demirli Rus ordusuna ait bir gemi ile kent açıklarındaki Malta bandıralı bir ticari gemi dün insansız deniz araçlarıyla (İDA) hedef alınmış, sağlık kaynakları limandaki saldırıda 10 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabından İDA saldırılarını paylaşarak saldırıların arkasında Kiev'in olduğu haberlerini doğrulamıştı.

Kaynak: AA