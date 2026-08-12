Libya'da Telekom Santraline Sabotaj

Libya'nın telekomünikasyon hizmetlerinin ana üstlenicisi Libya Telefon Şirketinin batı bölgesi dağıtım merkezine sabotaj gerçekleştirildi.

Libya Telefon Şirketinden yapılan açıklamada, batı bölgesi dağıtım merkezine düzenlenen sabotaj sonucu yangın çıktığı belirtildi.

Olay nedeniyle hasar meydana geldiği ve telekomünikasyon hizmetlerinde aksamalar yaşandığı kaydedildi.

Teknik ekiplerin bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Zaviye kentindeki elektrik dağıtım santraline de gece saatlerinde saldırı düzenlenmiş, çıkan yangın sonucu santral tamamıyla devre dışı kalmıştı.

Zaviye'deki petrol tesislerine saldırılar

Son dönemde silahlı grupların çatışmalarının yoğunlaştığı Zaviye kentindeki petrol tesislerine kamikaze insansız hava araçları ile saldırılar düzenleniyor.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, Zaviye'deki petrol tesislerine yönelik tekrar eden saldırılar nedeniyle bölgede acil durum ilan edildiğini, saldırıların devam etmesi durumunda Kurumun, Zaviye Petrol Rafinerisinde mücbir sebep ilan etmek ve rafinerideki faaliyetleri tamamen durdurmak zorunda kalacağını belirtmişti.

Libya Ulusal Petrol Kurumuna bağlı Brega Petrol Şirketinden saldırı sonrası yapılan açıklamada ise bölgedeki silahlı gruplara çatışmaları acilen durdurmaları ve taraflara petrol tesislerinden uzak durmaları uyarısında bulunulmuştu.

Zaviye kentinde son dönemde silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor. Çatışmaların bazen petrol sahaları ve rafineriler çevresinde gerçekleşmesi nedeniyle bu sahaların bir kısmında mücbir sebep ilan edilerek üretim durduruluyor.

Kaynak: AA