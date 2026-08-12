Haberler

Libya'da Telekom Santraline Sabotaj

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Libya Telefon Şirketi'nin batı bölgesi dağıtım merkezine sabotaj düzenlendi, yangın çıktı ve telekomünikasyon hizmetlerinde aksamalar yaşandı. Zaviye'deki elektrik santrali ve petrol tesislerine yönelik saldırılar da sürüyor.

Libya'nın telekomünikasyon hizmetlerinin ana üstlenicisi Libya Telefon Şirketinin batı bölgesi dağıtım merkezine sabotaj gerçekleştirildi.

Libya Telefon Şirketinden yapılan açıklamada, batı bölgesi dağıtım merkezine düzenlenen sabotaj sonucu yangın çıktığı belirtildi.

Olay nedeniyle hasar meydana geldiği ve telekomünikasyon hizmetlerinde aksamalar yaşandığı kaydedildi.

Teknik ekiplerin bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Zaviye kentindeki elektrik dağıtım santraline de gece saatlerinde saldırı düzenlenmiş, çıkan yangın sonucu santral tamamıyla devre dışı kalmıştı.

Zaviye'deki petrol tesislerine saldırılar

Son dönemde silahlı grupların çatışmalarının yoğunlaştığı Zaviye kentindeki petrol tesislerine kamikaze insansız hava araçları ile saldırılar düzenleniyor.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, Zaviye'deki petrol tesislerine yönelik tekrar eden saldırılar nedeniyle bölgede acil durum ilan edildiğini, saldırıların devam etmesi durumunda Kurumun, Zaviye Petrol Rafinerisinde mücbir sebep ilan etmek ve rafinerideki faaliyetleri tamamen durdurmak zorunda kalacağını belirtmişti.

Libya Ulusal Petrol Kurumuna bağlı Brega Petrol Şirketinden saldırı sonrası yapılan açıklamada ise bölgedeki silahlı gruplara çatışmaları acilen durdurmaları ve taraflara petrol tesislerinden uzak durmaları uyarısında bulunulmuştu.

Zaviye kentinde son dönemde silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor. Çatışmaların bazen petrol sahaları ve rafineriler çevresinde gerçekleşmesi nedeniyle bu sahaların bir kısmında mücbir sebep ilan edilerek üretim durduruluyor.

Kaynak: AA
Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki...

Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayrağa çirkin saldırı! Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı

Yaptığı hainlik şehri ayağa kaldırdı, şimdi hesap veriyor
MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi

MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi
Köfteci Yusuf'ta çekilen görüntü sosyal medyayı ikiye böldü

Köfteci Yusuf'ta çekilen görüntü büyük tartışma yarattı

Cep telefonları bir aileyi yok ediyordu! Son anda kurtuldular

Hepimizin cebinde var! Az daha bir aileyi yok ediyordu
Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar

Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar
Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı

Bu iş bitti! Fenerbahçe yeni golcüsünü resmen açıkladı
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı