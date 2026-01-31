Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Libya Savunma Bakan Vekili Tümgeneral Zubi ile Görüştü

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Savunma Bakan Vekili Tümgeneral Abdusselam Zubi ile Genelkurmay Başkanlığı'nda bir araya geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Libya Savunma Bakan Vekili Tümgeneral Abdusselam Zubi ile görüşme gerçekleştirdi" denildi.