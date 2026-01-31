Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Libya Savunma Bakan Vekili Tümgeneral Zubi ile Görüştü
(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Savunma Bakan Vekili Tümgeneral Abdusselam Zubi ile Genelkurmay Başkanlığı'nda bir araya geldi.
Kaynak: ANKA / Güncel