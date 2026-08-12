Libya'da Elektrik İstasyonuna Saldırı: Yangın ve Kesintiler

Libya'nın Zaviye kentindeki elektrik dağıtım istasyonu, hedef alınmasının ardından çıkan yangın sonrası tamamen yanarak hizmet dışı kaldı.

Libya Elektrik Genel Şirketinden yapılan açıklamada, Zaviye kentinin güneyindeki elektrik dağıtım istasyonu ile elektrik üretim santralinin hedef alınmasının elektrik şebekesinde kısmi veya genel kesintilere yol açabileceği belirtildi.

Saldırının ardından elektrik dağıtım istasyonunun tamamen yanarak hizmet dışı kaldığı aktarılan açıklamada, geniş bölgelere elektrik dağıtımının kesildiği kaydedildi.

Açıklamada, saldırı sonrasında General Elektrik Şirketinin teknik ekiplerini bölgeden çekerek bakım çalışmalarını askıya aldığı, bunun da 700 megavattan fazla elektrik kapasitesinin şebekeye yeniden verilmesini geciktirdiği bildirildi.

Elektrik şebekesine yönelik saldırıların sürmesinin ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, şebeke tesislerinin hedef alınmasından kaynaklanabilecek zarar ve kesintilerden şirketin sorumlu tutulamayacağı ifade edildi.

Libya Genel Elektrik Şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise itfaiye ekiplerinin saldırı sonrası çıkan yangını söndürme çalışmalarına ilişkin görüntüler ile parçalanmış dronlara ait fotoğraflar yayımlandı.

Kaynak: AA