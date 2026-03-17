Libya'nın başkenti Trablus'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurumları mesaiye ara verdi

Trablus'ta sağanak yağış ve fırtına nedeniyle kamu kurumları mesaiye ara verdi. İçişleri Bakanlığı vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Trablus Üniversitesi ise eğitime ara verildiğini duyurdu.

Trablus Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye kriz masasının olumsuz hava koşullarıyla ilgili aldığı tedbirler hakkında bilgi verildi.

Sağlık, telekomünikasyon, banka ve altyapı hizmetleri sunan kurumlar dışındaki kamu kurumlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün mesaiye ara verildiği aktarıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, zorunlu durumlar dışında dışarı çıkılmaması uyarısında bulunularak, şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığı vatandaşları dikkatli olmaya ve gerekli olmadıkça kesinlikle dışarı çıkmaktan kaçınmaya çağırıyor. Sürücülerin de özellikle su birikmesi yaşanabilecek yollarda dikkatli araç kullanmaları ve hız sınırlarına uymaları tavsiye edilmektedir."

Öte yandan, Trablus Üniversitesi yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları ve hava tahminleri göz önünde bulundurarak Ramazan Bayramı'nın bitimine kadar eğitime ara verildiğini duyurdu.

Sosyal medya platformlarında da başkentin bazı alt geçitlerinde araçların su birikintilerinde mahsur kaldığı görüntüler paylaşıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz
Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir

Hamaney'le ilgili Rusya iddiasından sonra bir açıklama da Trump'tan
Haberler.com
500

Avusturya'da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı

Türk aileye alçak saldırı! Kapıyı açar açmaz çığlık attı
Çinlilerden dikkat çeken iddia: B-2 bombardıman uçaklarının sinyalleri tespit edildi

"Hayalet" artık görünmez değil! Çin, ABD'nin gizli silahını enseledi
İran'dan ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük üssüne füze saldırısı

İran'dan ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük üssüne füze saldırısı
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat

Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat
Avusturya'da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı

Türk aileye alçak saldırı! Kapıyı açar açmaz çığlık attı
Arda Güler'in yeni piyasa değeri bomba

Yeni piyasa değeri bomba!
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı'nın tabutunun başında dua etti

İlber Hoca'ya veda! Tabutun başında dua eden isim, dikkat çekti