Libya'nın Trablus Şehrinde Milis Gruplar Arasında Çatışmalar Yaşandı

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Libya'nın başkenti Trablus'ta emniyet güçlerince kontrol altına alınan olayların yaşandığı Ebu Selim bölgesini görüntüledi.

Savunma Bakanlığına bağlı güçlerin, Trablus'un çeşitli bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Libya güvenlik güçleri ile "İstikrarı Destekleme Birimi" isimli milis grubunun çatıştığı bölgelerde yanmış bazı askeri araçlar ile zarar gören bazı sivil araçların da olduğu dikkati çekti.

Libya ordusu, İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahını kontrol altına aldı

İstikrarı Destekleme Biriminin Trablus'taki merkez karargahı, Libya ordusuna bağlı 444. Tugay birliklerince kontrol altına alındı.

Karargah ve çevresinde orduya ait çok sayıda askeri araç ve güvenlik biriminin konuşlandığı görüldü.

Trablus'taki olaylar

Libya medyasında dün, Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli'nin öldürüldüğüne ilişkin haberler yer almıştı. Ardından İstikrarı Destekleme Birimi milisleri ile Savunma Bakanlığına bağlı güçler arasında yaşanan çatışma görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı.

Libya İçişleri Bakanlığı, vatandaşların güvenliği için evde kalmaları çağrısında bulunmuş, Trablus Üniversitesi de eğitime ara verdiğini açıklamıştı.

Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığı güçlerinin Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki askeri operasyonu başarıyla tamamladığı belirtilmişti. Başbakan Abdulhamid Dibeybe de ordu ve polis teşkilatı mensuplarını Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısı dolayısıyla kutlamıştı.

Trablus Üniversitesi Hastanesi Müdürü Abdulhalim eş-Şeybani, hastaneye 1'i ağır olmak üzere 5 yaralı getirildiğini açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı, bu sabah yaptığı açıklamada, Trablus'ta güvenlik ve istikrarın sağlandığını belirterek kamu çalışanları ile tüm vatandaşlara normal hayatlarına dönmeleri çağrısında bulunmuştu.