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Libya'nın doğusundaki Ulusal Ordu, Ukrayna'nın Bingazi Limanı'ndaki Rus gemisine düzenlediği saldırıda yaralanan 2 askerin öldüğünü duyurdu.

Libya'nın doğusundaki Ulusal Ordudan yapılan açıklamada, 22 Kasım'da Ukrayna'nın Bingazi Limanı'ndaki Rus gemisine düzenlediği saldırı sırasında meydana gelen patlamalarda ülkenin doğusundaki Deniz Kuvvetlerine mensup bir yarbay ve bir teğmenin yaralandığı belirtildi.

Yaralı iki askerin 24 Kasım'da hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, askerlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerinde bulunuldu.

Libya'nın doğusunda, Bingazi kentindeki limanda demirli Rus ordusuna ait bir gemi ile kent açıklarındaki Malta bandıralı bir ticari gemi 22 Kasım'da insansız deniz araçlarıyla (İDA) hedef alınmış, sağlık kaynakları limandaki saldırıda 10 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabından İDA saldırılarının görüntülerini paylaşarak saldırıların arkasında Kiev'in olduğu haberlerini doğrulamıştı.

Kaynak: AA