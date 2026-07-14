Libya'da "Osmanlı Arşivlerinin Libya Tarih Çalışmalarında Önemi" temalı konferansa yoğun ilgi

Libya Kültür Bakanlığının her yıl düzenlediği Libya Kültür Günleri etkinliklerine Türkiye'den katılan Prof. Dr. Fazıl Bayat'ın "Osmanlı Arşivlerinin Libya Tarih Çalışmalarında Önemi" temalı konferansı yoğun ilgi gördü.

Başkent Trablus'ta düzenlenen konferansı, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Trablus Koordinatörü Ahmet Yusuf Özdemir, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Trablus Koordinatörü Yunus Türkyılmaz, Libya'nın çeşitli üniversitelerinden yüzün üzerinde akademisyen, araştırmacı ve katılımcı takip etti.

Bayat, sunumunda ilk olarak Osmanlı arşivlerinin dili; Osmanlı Türkçesi ile günümüz Türkçesi arasındaki bazı farkları anlatarak, arşiv belgeleri üzerinden araştırma yapabilmek için ilk şartın Türkçe öğrenmek olduğunu söyledi.

Osmanlı arşivlerinde Libya ile ilgili on binlerce belgenin bulunduğunu kaydeden Bayat, Libya ile ilgili çeşitli türlerdeki arşiv belgelerinin görüntülerini göstererek içerikleri hakkında bilgi verdi.

Müellifi olduğu IRCICA yayınlarından çıkan "Osmanlı Arşiv Belgelerinde Libya" kitabını da tanıtan Bayat, kitabın Arapçaya çevrildiğini belirterek kitapta ele aldığı çeşitli belgeleri anlattı.

Konferans, salondaki katılımcıların da katıldığı soru-cevap kısmının ardından sona erdi.