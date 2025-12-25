Haberler

Libya Heyetinden, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Libya Genelkurmay Başkanı ile beraberindeki heyet, Haymana'da düşen uçağın kazasıyla ilgili incelemeler yapmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nı ziyaret etti. Soruşturmanın durumu hakkında bilgi alındı ve iki ülke arasında ortak çalışma iradesi teyit edildi.

LİBYA HEYETİNDEN, ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA ZİYARET

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın Haymana ilçesinde düşmesiyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Libya Kriminal Dairesi Başkanı Tümgeneral Mahmut Aşur ve beraberindeki heyet, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığını ziyaret etti. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ziyaret kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Gökhan Karaköse'nin başkanlığında, görevli Cumhuriyet başsavcı vekili ile Cumhuriyet savcıları tarafından Libya heyetine, soruşturmada gelinen aşamaya göre bilgilendirme yapılmıştır. İki ülkenin, meydana gelen kazaya ilişkin soruşturmada ortak çalışma isteği ve iradesi teyit edilmiş, mevzuatın ön gördüğü usuller çerçevesinde bilgi paylaşımı yapılabileceği bildirilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Şam'dan SDG'ye rest: Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok

Şam yönetiminden terör örgütüne rest: Anlaşma yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı: Bozulmasın diye koydum

Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı
İzlediği yapay zeka videosu hayatını kararttı

İzlediği video hayatını kararttı
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Polonya'nın Paris Büyükelçisi sahte diploma soruşturması nedeniyle görevden alındı

Büyükelçi, sahte diploma suçlamasıyla görevden alındı
Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı: Bozulmasın diye koydum

Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı
Kim Jong Un'un aşırı kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı

Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor! İşte Kim'in son hali
Fenerbahçe'de veda! Yıldız isim 10 milyon euroya satılacak

Fenerbahçe'de veda! Yıldız isim 10 milyon euroya satılacak