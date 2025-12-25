Libya Heyetinden, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Ziyaret

LİBYA HEYETİNDEN, ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA ZİYARET

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın Haymana ilçesinde düşmesiyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Libya Kriminal Dairesi Başkanı Tümgeneral Mahmut Aşur ve beraberindeki heyet, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığını ziyaret etti. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ziyaret kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Gökhan Karaköse'nin başkanlığında, görevli Cumhuriyet başsavcı vekili ile Cumhuriyet savcıları tarafından Libya heyetine, soruşturmada gelinen aşamaya göre bilgilendirme yapılmıştır. İki ülkenin, meydana gelen kazaya ilişkin soruşturmada ortak çalışma isteği ve iradesi teyit edilmiş, mevzuatın ön gördüğü usuller çerçevesinde bilgi paylaşımı yapılabileceği bildirilmiştir" denildi.