Libya Kriminal Dairesi Başkanı Tümgeneral Aşur ve Beraberindeki Heyet, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nı Ziyaret Etti

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın uçağı, 23 Aralık'ta Haymana'da düştü. Libya Kriminal Dairesi Başkanı Tümgeneral Mahmut Aşur, Türkiye'de incelemelerde bulunmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nı ziyaret etti.

(ANKARA) - Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın 23 Aralık'ta Haymana'da düşmesiyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Libya Kriminal Dairesi Başkanı Tümgeneral Mahmut Aşur ve beraberindeki heyet, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nı ziyaret etti. Başsavcılık, ziyaretle ilgili "Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Gökhan Karaköse'nin başkanlığında, görevli Cumhuriyet başsavcı vekili ile Cumhuriyet savcıları tarafından Libya heyetine, soruşturmada gelinen aşamaya göre bilgilendirme yapılmıştır" açıklamasını yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"23.12.2025 tarihinde Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalanan, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın Haymana ilçesinde düşmesiyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere ülkemize gelen Libya Kriminal Dairesi Başkanı Tümgeneral Sayın Mahmut Aşur ve beraberindeki heyet Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı ziyaret etmiştir.

Ziyaret kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Gökhan Karaköse'nin başkanlığında, görevli Cumhuriyet başsavcı vekili ile Cumhuriyet savcıları tarafından Libya heyetine, soruşturmada gelinen aşamaya göre bilgilendirme yapılmıştır. İki ülkenin, meydana gelen kazaya ilişkin soruşturmada ortak çalışma isteği ve iradesi teyit edilmiş, mevzuatın ön gördüğü usuller çerçevesinde bilgi paylaşımı yapılabileceği bildirilmiştir."

Kaynak: ANKA / Güncel
