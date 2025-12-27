Haymana'da Düşen Uçakta Yaşamını Yitiren Libya Askeri Heyeti İçin Ankara'da Tören Düzenlendi

Haber: Melis YILDIRIM / Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - Ankara'nın Haymana ilçesindeki uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki askeri heyet için Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Hayatın kaybedenlerin naaşları, Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ne ait bir uçak ile ülkelerine gönderildi.

Ankara'nın Haymana ilçesinde 23 Aralık'taki uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel, Libya Askeri Fabrikalar Müdürü Tuğgeneral Mahmut Cuma El Giteviy, Libya Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed Assavi ve Fotoğrafçı Muhammed Omar Ahmed Mahjoub için bugün Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Libya'nın Ankara Büyükelçisi Mustafa Elgelaib, Libya'dan gelen heyet ve hayatını kaybedenlerin aileleri katıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, heyetin naaşlarının Libya'ya gönderilmesinin ardından orada düzenlenecek askeri törene katılmak üzere Libya'ya gitti.