Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düştüğü alanda çalışmalar sürüyor

ANKARA'nın Haymana ilçesinde, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve heyetini taşıyan uçağın düştüğü bölgede incelemeler sürüyor. Al-Haddad ile birlikte 8 kişinin hayatını kaybettiği kazada uçağın parçaları geniş bir bölgeye dağılırken, yoğun sis çalışmaları güçleştirdi.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad, dün resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu tarafından resmi törenle karşılanan Al-Haddad, ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Al-Haddad, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından da kabul edildi.

Orgeneral Al-Haddad ve heyeti, temaslarının ardından Trablus'a dönmek üzere saat 20.17'de Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan özel jet ile havalandı. Al-Haddad, heyetinde bulunan 4 kişi ve 3 mürettebatın bulunduğu Falcon 50 tipi jetten, kalktıktan 16 dakika sonra elektrik arızası nedeniyle acil iniş talebinde bulunuldu. Uçak, tekrar Esenboğa Havalimanı'na yönlendirilirken, saat 20.36'da radar ekranından kayboldu. Tekrar irtibat kurulamayan uçak, Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Kesikkavak köyüne 2 kilometre mesafede düştü.

Uçakta bulunan Orgeneral Al-Haddad ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib, Askeri Üretim Direktörü Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab, Genelkurmay Başkanı Medya Ofisi Fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub ve 3 mürettebat hayatını kaybetti.

ENKAZDA İNCELEMELER SÜRÜYOR

Kazanın ardından arama ve kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgedeki köylülerin de yardımıyla uçağın enkazına ulaşıldı. Uçağın parçalarının geniş bir bölgeye dağıldığı alanda gece boyunca arama ve tarama çalışması yapıldı. Yoğun yağış ve sis arama çalışmalarını zorlaştırdı. Polis ve jandarma ekipleri, enkaz parçalarının bulunduğu alanı çembere aldı. Yer yer çamur olan arazide paletli iş makineleri ile çalışma yapıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı bölgede mobil koordinasyon merkezi kurdu.

BAKAN YERLİKAYA, BİLGİ ALDI

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte enkaz bölgesinde incelemeler sürdü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin de olay yerinde inceleme yaptı. Bakan Yerlikaya, ekiplerden arama çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Öte yandan kazayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında görevlendirilen 4 Cumhuriyet savcısı da bölgede çalışmalarını sürdürüyor.