Haberler

Libya Heyeti, Libya Askeri Heyetini Taşıyan Uçağın Enkazının Bulunduğu Bölgede

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ı taşıyan jetin düşmesi üzerine, Libya'dan gelen bir heyet olay yerinde incelemelerde bulundu. Heyette, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve Libya hükümeti yetkilileri yer aldı.

(ANKARA) - Libya'dan gelen bir heyet, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve heyetini taşıyan jetin düştüğü bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve heyetini taşıyan Falcon 50 tipi jet, dün Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarında düştü. Jette bulunanların yakınları ile Libya hükümetinden yetkililerin bulunduğu bir heyet enkazın bulunduğu bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Kaynak: ANKA / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşen uçak için inceleme yapılıyor, kardeş Libya halkına başsağlığı diliyorum

Erdoğan'dan Ankara'da düşen uçakla ilgili talimat: Gereken yapılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzak Şehir'in başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi, yeni bölüm yayını net değil

Başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi
Kasım Garipoğlu'nun partilediği yalı ilk kez görüntülendi

Seks partilerinin yapıldığı yalının havuzunda dikkat çeken yazı
Saran'ın yerine geçeceği konuşulan Ertan Torunoğulları'ndan iki cümlelik açıklama

Saran'ın yerine geçeceği konuşulan isimden iki cümlelik açıklama
Biri 15, diğeri 16 yaşında! Liseliler yapay zekayla kızların müstehcen fotoğraflarını ürettiler

Okulda skandal! Kızların müstehcen fotoğraflarını ürettiler
Uzak Şehir'in başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi, yeni bölüm yayını net değil

Başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi
İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu

İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu
Dünyaca ünlü otomobil markası 51 binden fazla aracı geri çağırıyor

Vahim hata! Dev otomobil markası binlerce aracı geri çağırdı