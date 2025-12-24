Libya Heyeti, Libya Askeri Heyetini Taşıyan Uçağın Enkazının Bulunduğu Bölgede

(ANKARA) - Libya'dan gelen bir heyet, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve heyetini taşıyan jetin düştüğü bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve heyetini taşıyan Falcon 50 tipi jet, dün Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarında düştü. Jette bulunanların yakınları ile Libya hükümetinden yetkililerin bulunduğu bir heyet enkazın bulunduğu bölgeye giderek incelemelerde bulundu.