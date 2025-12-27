Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya heyetine ait cenazelerin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı
ANKARA'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad'ın ve askeri heyetin cenazeleri, Mürted Hava Üssü'nde düzenlenecek törenle ülkelerine gönderilecek.
ANKARA'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki askeri heyetin cenazelerinin Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından cenazeler, Mürted Hava Üssü'nde düzenlenecek tören alanına götürülmek üzere yola çıktı. Mürted Hava Üssü'nde düzenlenecek törenin ardından cenazeler, ülkelerine gönderilecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel