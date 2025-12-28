Haberler

Libya Genelkurmay Başkanı Haddad, memleketi Misrata'da toprağa verildi

Güncelleme:
Ankara'da düşen jette hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad, danışmanı ve fotoğrafçısı ile birlikte memleketi Misrata'da düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene Libya Başbakanı ve diğer yetkililer katıldı.

Ankara'da düşen jette hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ile danışmanı Muhammed Asavi Diyab ve fotoğrafçısı Muhammed Mahcub, memleketleri Misrata'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Misrata'daki Medine Riyadiye Stadı'nda düzenlenen cenaze törenine, Başbakan Abdulhamid Dibeybe, Ulaştırma Bakanı Muhammed eş-Şuhubi, Türkiye'nin Misrata Başkonsolosluğu yetkilileri, Libya Görev Grubu Komutanı Tümgeneral Mustafa Koşan, Libya ordusundan çok sayıda komutan ile aile yakınları ve çok sayıda Misratalı katıldı.

Statta yapılan duanın ardından Genelkurmay Başkanı Haddad ile danışmanı Diyab ve fotoğrafçısı Mahcub için cenaze namazı kılındı.

Başbakan Dibeybe, Haddad, Diyab ve Mahcub'un naaşları cenaze araçlarına taşınırken tek tek tabutlara omuz verdi.

Haddad'ın naaşı Misrata el-Gameri Mezarlığı'na defnedildi. Ardından Libya Genelkurmay Başkanlığı Şeref Taburu, Haddad'ın mezarı önünde havaya ateş açarak askeri tören düzenledi.

Haddad'ın ailesi, törende ve defin sürecinde gözyaşlarına hakim olamadı.

Mezarlıktaki defin ve askeri törene Libya Savunma Bakan Vekili Abdusselam Zubi de katıldı.

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan jet, 23 Aralık'ta Haymana yakınlarında düşmüş, uçaktaki 5 kişilik askeri heyet ile mürettebat hayatını kaybetmişti.

