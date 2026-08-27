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Libya ve ABD'den askeri işbirliği görüşmesi

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Libya Genelkurmay Başkanı Selahaddin Nemruş ile AFRICOM Özel Kuvvetler Komutanı Claude Tudor, askeri işbirliğini güçlendirmeyi görüştü.

Libya Genelkurmay Başkanı Selahaddin Nemruş ile AFRICOM Özel Kuvvetler Komutanı Claude Tudor, askeri işbirliğini güçlendirmeyi görüştü.

Libya Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Nemruş ile AFRICOM Özel Kuvvetler Komutanı Tudor'un Trablus'ta Genelkurmay Başkanlığı karargahında bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, Libya özel kuvvetlerinin muharebe ve saha yeteneklerinin geliştirilmesi ile terörle mücadele kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik eğitim programlarının ele alındığı kaydedildi.

Libya güçlerinin Flintlock 2027 Tatbikatına katılımına ilişkin hazırlıkların da ele alındığı aktarılan görüşmede, Libya askeri kurumlarının birleştirilmesi sürecini desteklemenin önemi vurgulandı.

Libya'da Ulusal Birlik Hükümetine bağlı Trablus merkezli ordu ile ülkenin doğusunda Halife Hafter'e bağlı silahlı gruplar olmak üzere iki farklı askeri yapı bulunuyor.

Kaynak: AA
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