Haberler

Ankara'da düşen jetin enkazındaki çalışmalarda sona gelindi

Ankara'da düşen jetin enkazındaki çalışmalarda sona gelindi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan özel jet, Haymana’nın Kesikkavak köyü yakınlarına düştü. Libya ve Fransa'dan gelen ekipler enkaz üzerinde incelemelerde bulundu.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan özel jetin enkazında Libya ve Fransa'dan gelen ekipler incelemelerde bulundu.

Haymana'nın Kesikkavak köyü yakınına düşen jetin enkazının bulunduğu alandaki çalışmalara sabahın ilk saatlerinde yeniden başlandı.

Kazanın ardından görevlendirilen Libya ve Fransa ekipleri, Kesikkavak köyünde Türk yetkililer tarafından karşılanarak enkazın bulunduğu alana geçti.

Türk görevlilerle beraber alanda incelemede bulunan Libya ve Fransa ekipleri, saha tarama çalışmalarını tamamladı. İncelemelerinin ardından bölgede enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.

Enkazın Malta'ya gönderilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Ersoy'un da katıldığı toplantıya Sinem Ünsal damga vurdu

Yanındakinin kim olduğunu hatırlayınca anında bacağını indirdi
Dikkat çeken ziyaret! Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde

Operasyon hazırlığı mı? Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde
Yıldız Tilbe'nin programa damga vuran dansı! Tatlıses kahkahalara boğuldu

Ünlü şarkıcının dansı, programa damga vurdu
Okuldan çıkan öğrencilerin üzerine araba sürdü

Okuldan çıkan öğrencilerin üzerine araba sürdü
Bakan Ersoy'un da katıldığı toplantıya Sinem Ünsal damga vurdu

Yanındakinin kim olduğunu hatırlayınca anında bacağını indirdi
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali

Geniş Aile'nin Cevahir'i son haliyle üzdü
Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi