Libya'dan Gazze'ye Destek: Ömer Muhtar Gemisi Yola Çıkıyor

Libya'dan Küresel Sumud Filosu'na katılacak olan "Ömer Muhtar" gemisi bugün yola çıkıyor.

Libya'nın başkentindeki Trablus Limanı'ndan bugün hareket etmesi planlanan geminin önünde Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi.

Ömer Muhtar gemisiyle Gazze'ye doğru yola çıkacak olan Libya'nın eski Başbakanlarından (2014-2015) Ömer el-Hasi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukayı kırmak olduğunu söyledi.

"Allah'ın izniyle, Küresel Sumud Filosu ile uyum halinde, birkaç saat içinde Libya'nın başkenti Trablus'tan ayrılmaya hazırlanıyoruz. Allah'ın izniyle Küresel Sumud Filosu'na dahil olacağız." diyen Hasi, gemide 15 kişi olacağını kaydetti.

Hedefimiz Gazze ablukasının kırılması

Ömer Muhtar gemisinde bir İngiliz, bir Kanadalı, bir İskoç aktivistin yer aldığını diğerlerinin Libyalı olduğunu aktaran Hasi, "Bu Filo, herhangi bir hükümeti, grubu, partiyi veya hareketi temsil etmemektedir." ifadelerini kullandı.

Hasi, gemide, sağlık malzemeleri, ilaç, çocuk giysileri, yiyecek ve içecek bulunduğunu, ablukanın kırılmasını amaçladıklarını vurguladı.

Küresel Sumud Filosu Libya Organizatörlerinden Riyad es-Saki de 7 ila 10 günlük bir sürede Gazze'ye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Ömer Muhtar gemisinin Libya'dan sembolik olarak Filoya katılacağını kaydeden Saki, "Bu çabaların amacı (Gazze'deki) kardeşlerimizin üzerindeki ablukayı kaldırmaktır ve aynı zamanda bizim üzerimizdeki utancı ve günahı kaldırmaktır." ifadelerini kullandı.

Küresel Sumud Filosu'na 50'ye yakın ülkeden katılım sağlanıyor

Küresel Sumud Filosu'nda, "Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze Hareketi", "Mağrib Sumud Konvoyu" ve Malezya merkezli "Sumud Nusantara" organizasyonu yer alıyor. Filoda, 50'ye yakın ülkeden yüzlerce aktivist teknelerle Gazze'ye hareket ediyor.

Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor