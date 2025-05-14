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Libya'da Şiddet Olayları Tırmanıyor: UNSMIL'den Köklü Çözüm Çağrısı

Libya'da Şiddet Olayları Tırmanıyor: UNSMIL'den Köklü Çözüm Çağrısı
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Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'nın başkenti Trablus'ta artan şiddet olaylarını kınadı ve sivil kayıplar konusunda derin endişe duyduğunu açıkladı. Misyon, güvenli koridorlar oluşturulması ve derhal koşulsuz ateşkes yapılması çağrısında bulundu.

Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (UNSMIL), başkent Trablus'ta "şiddetin hızla tırmanmasını ve ülkenin diğer kentlerindeki askeri hareketliliği" kınadığını açıkladı.

UNSMIL'den yapılan açıklamada, Misyonun sivil kayıplara ilişkin haberlerden derin endişe duyduğu belirtilerek durumun hızla kontrolden çıkabileceği uyarısı yapıldı.

Çatışmaların yoğun olduğu bölgelerde mahsur kalan sivillerin tahliyesi için güvenli koridorların oluşturulması ve derhal koşulsuz ateşkes yapılması çağrısı yapılan açıklamada, "Misyon, tüm tarafları sivillerin korunmasını sağlamaya ve farklılıkları barışçıl yollarla çözmek için iyi niyetle diyaloğa girmeye çağırıyor." ifadeleri kullanıldı.

UNSMIL'in durumun kontrol altına alınması için sahadaki ilgili taraflar ile temas halinde olduğu ve "devam eden tüm arabuluculuk ve gerilimi azaltma çabalarını" desteklediği aktarıldı.

Trablus'taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli'nin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından bu milis grup ile Savunma Bakanlığına bağlı güçler arasında çatışmalar başlamıştı.

Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahını ele geçirerek bölgeyi kontrol altına aldığı belirtilmişti. Başbakan Abdulhamid Dibeybe de ordu ve polis teşkilatı mensuplarını Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısı dolayısıyla kutlamıştı

Trablus Üniversitesi Hastanesi Müdürü Abdulhalim eş-Şeybani de hastaneye 1'i ağır olmak üzere 5 yaralı getirildiğini açıklamıştı.

Ancak Trablus'ta silahlı grupların çatışması bu gece tekrar başladı ve halen devam ediyor.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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