Libya basını: Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü

Libya medyası, devrik lider Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin öldüğünü öne sürdü. Danışmanı ölümünü doğrularken, 444. Tugay'dan yapılan açıklamada bu haber yalanlandı.

Libya medyası, devrik lider Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin öldürüldüğünü iddia etti.

"KADDAFİ'NİN BÜYÜK OĞLU ÖLDÜRÜLDÜ" İDDİASI

Libya resmi haber ajansı LANA'da yer alan habere göre, Seyfülislam Kaddafi'nin danışmanı ve siyasi ekibinin başı Abdullah Osman, Seyfülislam'ın öldüğünü doğruladı ancak doğal yollarla mı yoksa saldırı sonucu mu öldüğüne ilişkin ayrıntı vermedi.

YALANLANDI

Libya'daki özel basın yayın kuruluşlarında yer alan haberde, Seyfülislam'ın öldürüldüğü öne sürüldü. Öte yandan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'dan yapılan açıklamada, 444. Tugay'ın Zintan bölgesinde Seyfülislam Kaddafi'yi öldürdüğü yönündeki haberleri yalanladı.

Açıklamada, 444. Tugay'ın Zintan'da herhangi bir birliğinin bulunmadığı ifade edildi.

