Libya'da, Rusya-Ukrayna savaşının etkileri üzerine çalıştay yapıldı - Haberler

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Libya'da, Rusya-Ukrayna savaşının etkileri üzerine çalıştay yapıldı

AA - Ebu Bekir Aşkın - Güncel
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Libya'da, Rusya-Ukrayna savaşının etkileri üzerine çalıştay yapıldı

Libya Silahlı Kuvvetleri Terörle Mücadele Gücü, Humus kentinde "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı ve Libya'nın güvenliğine etkisi" konulu çalıştay düzenledi.

Libya Silahlı Kuvvetleri Terörle Mücadele Gücü, Humus kentinde " Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı ve Libya'nın güvenliğine etkisi" konulu çalıştay düzenledi.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Libya Silahlı Kuvvetleri Terörle Mücadele Gücü öncülüğünde düzenlenen çalıştaya, konu ile ilgili bakanlıkların ve uzmanların katılım sağladığı belirtildi.

Açıklamada, çalıştayda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşının küresel gıda ve enerji arzına yönelik riskler taşıdığı ve Libya'nın savaş sonrası dönemde ne tür tedbirler alabileceğinin tartışıldığı bildirildi.

Öte yandan savaşın potansiyel bir enerji krizine sebep olabileceği ve bu durumun Libya enerji sektörü açısından yeni fırsatlar doğurabileceği kaydedildi.

AA / Ebu Bekir Aşkın - Güncel

Terörle Mücadele, Ukrayna, Rusya, Libya, Güncel, Haberler

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